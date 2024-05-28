1 марта в Украине состоялась ежегодная индексация пенсий, охватившая большинство из 10 миллионов пенсионеров, но не всем повезло.

Пенсионный фонд Украины не проиндексировал выплаты для многих украинцев, что повлекло за собой начало возврата пенсионерам средств, предусмотренных для них на законодательном уровне. Об этом заявил пенсионный эксперт Сергей Коробкин, объяснив, с какой ситуацией это связано.

1 марта в Украине состоялась ежегодная индексация пенсий, охватившая большинство из 10 миллионов пенсионеров. Индексация составила 8%, с минимальной доплатой в размере 100 грн и максимальной – 1500 грн. После пересчета весенней поры средняя пенсия выросла до 5717 грн.

Однако оказалось, что не все пенсионеры получили свои надбавки. Есть те, чьи выплаты остались на прежнем уровне. Речь, в частности, о вышедших на пенсию в 2020 году. В первые три года их пенсии не росли на процент индексации, а лишь дополнялись небольшой суммой, около 135 грн.

По данным Коробкина, пенсии многих украинцев в марте были проиндексированы, однако эта же сумма была изъята из индексационных надбавок, начисленных в предыдущие годы. Как результат, общий размер выплаты остался прежним.

Многие вышедшие на пенсию в 2020 году остались без повышения. Также стало известно, что у некоторых украинцев, недавно ставших пенсионерами, по неясным причинам уменьшили расчетный размер средней заработной платы, используемой для перерасчета пенсий.

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