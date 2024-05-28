Починаючи з червня, переселенці, які змушені орендувати житло через важкості з пошуком стійкого притулку через війну росії проти України, можуть отримати додаткову соціальну підтримку від уряду. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

В Міністерстві соціальної політики зазначили, що деякі особи, які переселилися зі зони конфлікту, зараз проживають у спеціально обладнаних місцях для компактного проживання, таких як модульні містечка, гуртожитки тощо, а деякі знайшли притулок у друзів або родичів.

Проте з різних причин деякі особи не можуть або не бажають перебувати у таких місцях, і деякі приймаючі громади не можуть забезпечити таке тимчасове житло. Для розв'язання цієї проблеми Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки – субсидію на оренду житла.

Розмір субсидії на житло буде визначатися в залежності від рівня орендної плати в конкретному регіоні України. Наприклад, в Києві ціни на оренду вищі на 22% порівняно з середніми значеннями. У Миколаєві ціни на оренду нижчі на 30-35%, а на Закарпатті вони перевищують середні значення в 2,5 раза.

У Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях ціни на оренду є найнижчими, коливаються від 2,8 до 4,4 тисяч гривень за однокімнатну квартиру.

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