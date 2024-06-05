Ароматна зеленая олія – це не тільки величезна користь, а й справжня смакота, яку додають у велику кількість різноматнітних страв з овочів, макаронів тощо.

Зелену олію подають як соус до різних страв, додають у салати. Але таку смакоту можна скуштувати не тільки в ресторані.

Рецептом зеленої олії, яку можна приготвати в домашніх умовах, поділилася переможниця «Мастер Шеф» Валерія Матрохіна.

«Я роблю в пропорції зелень та олія 1:2», - розповіла переможниця «Мастер Шеф» на своїй сторінці в Інстаграм. Валерія каже, що бере зелень зі стеблами, миє її та просушує. Перебиває одразу в сотейнику зелень та олію, ставить на плиту та прогріває буквально 5 хвилин.

«Далі знімаю з вогню та ще раз перебиваю блендером і знов на плиту (довожу до температури 60-70 градусів, не більше). На сито кладу марлю або паперовий рушник та проціджують олію, все», - дала переможниця «Мастер Шеф» простий рецепт зеленої олії вдома.

Як приготувати зелену олію вдома.

Зазначимо, що дуже смачною і корисною виходить зелена олія з петрушки. Петрушка – лідер за вмістом фолієвої кислоти та є найпотужнішим афродизіаком, що підвищує лібідо чоловіків і жінок.

А от кріп може похвалитися заспокійливим ефектом, він усуває метеоризм і сприяє придушенню активності бактерій в органах сечостатевої системи.

Для виготовлення зеленої олії також можна взяти селеру, коріандр, базилік та інші рослини.

Як приготувати зелену олію вдома.

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