Ароматное зеленое масло – это не только огромная польза, но и настоящая вкуснятина, которую добавляют в большое количество разнообразных блюд из овощей, макарон и т.д.

Зеленое масло подают как соус к разным блюдам, добавляют в салаты. Но такую вкусность можно отведать не только в ресторане.

Рецептом зеленого масла, которое можно приготовить в домашних условиях, поделилась победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина.

"Я делаю в пропорции зелень и масло 1:2", - рассказала победительница "Мастер Шеф" на своей странице в Инстаграм.

Валерия говорит, что берет зелень со стеблями, моет ее и просушивает. Перебивает сразу в сотейнике зелень и растительное масло, ставит на плиту и прогревает буквально 5 минут.

«Дальше снимаю с огня и еще раз перебиваю блендером и снова на плиту (довожу до температуры 60-70 градусов, не больше). На сито кладу марлю или бумажное полотенце и процеживаю масло, все», - дала победительница «Мастер Шеф» простой рецепт зеленого масла дома.

Как приготовить зеленое масло дома.

Отметим, что очень вкусным и полезным получается зеленое масло из петрушки.

Петрушка – лидер по содержанию фолиевой кислоты и является самым мощным афродизиаком, повышающим либидо мужчин и женщин.

А вот укроп может похвастаться успокаивающим эффектом, он устраняет метеоризм и способствует подавлению активности бактерий в органах мочеполовой системы.

Для изготовления зеленого масла можно взять сельдерей, кориандр, базилик и другие растения.

Как приготовить зеленое масло дома.

Последние новости Украины:

Клубничный чизкейк, который будет таять во рту: победительница "Мастер Шеф" раскрыла рецепт.

Самые мягкие и сладкие: "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт усовершенствованной паски с начинкой.

Станет украшением стола: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал рецепт особой паски с начинкой.