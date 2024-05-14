Чизкейк із полуницею – це популярний десерт особливо ніжного смаку, який можна приготувати в домашніх умовах.

Чизкейк – це десерт американскої кухні але завдяки своєму смаку він набув популярності у багатьох країнах світу. Чизкейки виходять дуже ніжними і ароматними, їх готують із різними смаками і у травні цей особливий десерт можна зробити зі смаком полуниці.

Рецептом такого десерту і поділилася переможниця «Мастер Шеф 12» Валерія Матрохіна.

Інгредієнти потрібні наступні. Для шару з печива необхідно підготувати крекери або печиво «До кави» - 300 г, Розтоплене вершкове масло - 100 г, цукор - 1-2 ст л (за смаком).

Для основи знадобляться кисломолочний сир 9% - 350 г, сметана 20% - 350 г, сир Філадельфія - 175 г, яйця - 3 шт, цукор - 150 г, ванільний екстракт - 1 ч л.

Для приготування полуничного соусу слід взяти свіжу або заморожену полуницю ~ 200 г, цукор – 2 ст.л, кукурудзяний крохмаль - 1 ст л, вода ~ 1/3 склянки.

Також для приготування чизкейку слід мати свіжу полуниця – загалом приблизно 400 г.

Як приготувати полуничний чизкейк.

Спочатку переможниця «Мастер Шеф» пропонує приготувати основу з печива.

Для цього печиво та цукор перебиваємо в блендері в крихту, додаємо розтоплене масло.

Тепер форму ( 21 см) для випікання чізкейку змащуємо маслом.

«В мене кільце, яке знизу я обгорнула фольгою», - зазначила Валерія Матрохіна.

Наступний крок – крихту викладаємо на дно.

«І заходимо на бортики, зручно формувати склянкою. Ставимо в духовку і випікаємо 10 хвилин при температурі 180 градусів», - розповіла переможниця «Мастер Шеф» хід приготування полуничного чизкейку на своїй сторінці в Інстаграм.

Тепер готуємо вершкову основу для чизкейку. Спочатку погружним блендером

перебиваємо кисломолочний сир, сметану та Філадельфію, додаємо цукор, яйця та ванільний екстракт.

«Текстура має бути гладкою та однорідною», - зазначила Валерія Матрохіна.

Як приготувати полуничний чизкейк.

Тепер виливаємо рідину в підпечену основу з печива.

«В духовку на дно ставимо піднос з водою і випікаємо чізкейк, температура 160 градусів, приблизно 50 хвилин. Після випікання чізкейк має хитатись, не доводьте до стану, коли він буде щільним, тоді він не буде ніжним і мʼяким», - порадила кулінар.

Також переможниця «Мастер Шеф» радить після випікання дати чизкейку трішки постояти в духовці, хвилин 15.

«Після дістаємо і охолоджуємо до кімнатної температуру, після чого ставимо в холодильник на ніч (або мінімум на 5 годин)», - розповіла Валерія.

Готуємо полуничний соус до чизкейку.

В сотейник викладаємо полуницю, цукор, крохмаль та воду, доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин. Потім перебиваємо блендером або перетираємо до однорідної консистенції і охолоджуємо перед тим як прикрашати чізкейк.

«Можна так само зробити і залишити в холодильнику на ніч, або приготувати перед подачею», - уточнила мереможниця «Мастер Шеф».

Як приготувати полуничний чизкейк.

Коли настав час подачи полуничного чизкейку, дістаємо його з холодильника, полуницю занурюємо в соус, викладаємо на чизкейк та поливаємо залишками соусу.

«Зʼїдаємо весь чізкейк за один раз», - жартома зазначила Валерія про останній крок.

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