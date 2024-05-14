Чизкейк с клубникой – это популярный десерт особо нежного вкуса, который можно приготовить в домашних условиях.

Чизкейк – это десерт американской кухни, но благодаря своему вкусу он приобрел популярность во многих странах мира. Чизкейки получаются очень нежными и ароматными, их готовят с разными вкусами и в мае этот особенный десерт можно приготовить со вкусом клубники.

Рецептом такого десерта и поделилась победительница «Мастер Шеф 12» Валерия Матрохина.

Ингредиенты требуются следующие. Для слоя из печенья необходимо подготовить крекеры или печенье «К кофе» – 300 г, растопленное сливочное масло – 100 г, сахар – 1-2 ст л (по вкусу).

Для основы понадобятся кисломолочный творог 9% – 350 г, сметана 20% – 350 г, творог Филадельфия – 175 г, яйца – 3 шт, сахар – 150 г, ванильный экстракт – 1 ч л.

Для приготовления клубничного соуса следует взять свежую или замороженную клубнику ~200 г, сахар – 2 ст.л, кукурузный крахмал – 1 ст л, вода ~1/3 стакана.

Также для приготовления чизкейка следует иметь свежую клубнику – примерно 400 г.

Как приготовить клубничный чизкейк.

Сначала победительница «Мастер Шеф» предлагает приготовить основу из печенья.

Для этого печенье и сахар перебиваем в блендере в крошку, добавляем растопленное масло.

Теперь форму (21 см) для выпечки чизкейка смазываем маслом.

«У меня кольцо, которое снизу я обернула фольгой», – отметила Валерия Матрохина.

Следующий шаг – крошку выкладываем на дно.

«И заходим на бортики, удобно формировать стаканом. Ставим в духовку и выпекаем 10 минут при температуре 180 градусов», – рассказала победительница «Мастер Шеф» ход приготовления клубничного чизкейка на своей странице в Инстаграм.

Теперь готовим сливочную основу для чизкейка. Сначала погружным блендером

перебиваем кисломолочный творог, сметану и Филадельфию, добавляем сахар, яйца и ванильный экстракт.

"Текстура должна быть гладкой и однородной", - отметила Валерия Матрохина.

Как приготовить клубничный чизкейк.

Теперь выливаем жидкость в подпеченное основание из печенья.

«В духовку на дно ставим поднос с водой и выпекаем чизкейк, температура 160 градусов, примерно 50 минут. После выпечки чизкейк должен шататься, не доводите до состояния, когда он будет плотным, тогда он не будет нежным и мягким», - посоветовала кулинар.

Также победительница «Мастер Шеф» советует после выпечки дать чизкейку немного постоять в духовке, минут 15.

«После достаем и охлаждаем до комнатной температуры, после чего ставим в холодильник на ночь (или минимум на 5 часов)», – рассказала Валерия.

Готовим клубничный соус к чизкейку.

В сотейник выкладываем клубнику, сахар, крахмал и воду, доводим до кипения и варим 5 минут. Затем перебиваем блендером или перетираем до однородной консистенции и охлаждаем перед тем как украшать чизкейк.

«Можно также сделать и оставить в холодильнике на ночь, или приготовить перед подачей», - уточнила мертвец «Мастер Шеф».

Как приготовить клубничный чизкейк.

Когда пришло время подачи клубничного чизкейка, достаем его из холодильника, клубнику погружаем в соус, выкладываем на чизкейк и поливаем остатками соуса.

«Съедаем весь чизкейк за один раз», - в шутку отметила Валерия о последнем шаге.

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