З часом ароматні і смачні паски, які пеклися на Великдень, втрачають свою свіжість, стають вже не такими м’якими, черствіють.

Викидати паски ні в якому разі не можна! Навіть крихти від пасок – їх краще віддати птахам.

Але з залишків паски можна приготувати інші смаколики. Наприклад, смачний і ароматний сніданок, ідеєю якого поділилася переможниця «Мастер Шеф 12» Валерія Матрохіна.

«Всі вже дали паскам друге життя і приготували з них «французькі тости»?», - поцікавилася Валерія у підписників на свою сторінку в Інстаграм.

Що приготувати із залишків великодньої паски.

Для приготування таких тостів необхідно просто порізати паски на шматочки, вимочити в яйці і підсмажити з обох сторін на розігрітій пательні з вершковим маслом до золотавої скоринки.

Що приготувати із залишків великодньої паски.



Такий тост можна доповнити, фруктами, ягодами та іншими смаколиками.

Зазначимо, що із залишікв великодніх пасок можна також приготувати духмяні сухарики. Для цього паски просто необхідно нарізати на квадратні шматочки середнього розміру і викласти на деко.

Розігріваємо духовку до 100°C і вимикаємо – шматочки паски будуть просто підсихати у духовці.

Такі солодкі сухарики можна смакувати разом із кавою або чаєм.

Із залишків паски також можна приготувати ніжний десерт. Для цього шматочки паски слід викласти у глибоку тарілку, залити йогуртом, варенням або згущеним молоком.

Потім майбутній десерт слід поставити у холодильник, але ненадовго – щоб паска просто просочилася.

Що приготувати із залишків великодньої паски.



Перед подачею на стіл такий десерт можна доповнити натертим шоколадом або ягодами чи фруктами.

Також подарувати пасці друге життя можна просто взявши зачерствілу випічку і поставити її у мікрохвильовку разом із стаканом води. Так паска наповниться вологою і знову стане м’якою.

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