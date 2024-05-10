Со временем ароматные и вкусные паски, которые пеклись на Пасху, теряют свою свежесть, становятся уже не такими мягкими, черствеют.

Выбрасывать паски ни в коем случае нельзя! Даже крошки от пасок – их лучше отдать птицам.

Но из остатков паски можно приготовить другие вкусности. К примеру, вкусный и ароматный завтрак, идеей которого поделилась победительница «Мастер Шеф 12» Валерия Матрохина.

«Все уже дали паскам вторую жизнь и приготовили из них «французские тосты»?», – поинтересовалась Валерия у подписчиков на свою страницу в Инстаграм.

Что приготовить из остатков паски.

Для приготовления таких тостов необходимо просто порезать паску на кусочки, вымочить в яйце и поджарить с обеих сторон на разогретой сковороде со сливочным маслом до золотистой корочки.

Что приготовить из остатков паски.



Такой тост можно дополнить фруктами, ягодами и другими вкусностями.

Отметим, что из остатков пасхальных пасок можно также приготовить ароматные сухарики. Для этого паску просто необходимо нарезать на квадратные кусочки среднего размера и выложить на противень.

Разогреваем духовку до 100°C и выключаем – кусочки паски будут просто подсыхать в духовке.

Такие сладкие сухарики можно подавать вместе с кофе или чаем.

Из остатков паски также можно приготовить нежный десерт. Для этого кусочки кулича следует выложить в глубокую тарелку, залить йогуртом, вареньем или сгущенкой.

Затем будущий десерт следует поставить в холодильник, но ненадолго – чтобы кусочек паски просто просочился.

Что приготовить из остатков паски.



Перед подачей на стол такой десерт можно дополнить натертым шоколадом или ягодами или фруктами.

Также подарить паске другую жизнь можно просто взяв зачерствевшую выпечку и поставить ее в микроволновку вместе со стаканом воды. Так паска наполнится влагой и снова станет мягкой.

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