Висадка розсади у відкритий грунт – це ще один надзвичайно важливий етап у вирощуванні помідорів, від якого залежить якісіть врожаю і чи буде він взагалі.

Точний термін висадки розсади помідорів у відкритий грунт залежить від зони вирощування та погодних умов, які склалися в даному році. Варто пам’ятати, що температуру грунту для розсади томатів має досягти +15 °С.

Розсаду помідорів найкраще висаджувати на ділянках, де перед цим росли горох, квасоля, морква, цибуля, буряк, салат, кріп або петрушка. Обирати для помідорів варто родючі та добре освітлені і провітрювані ділянки.

Як правильно посадити розсаду помідорів у відкритий грунт.

За 5-10 днів до висадки розсади помідорів ділянку підготовують. Грунт перекопують, а грядки формують. Коли до висадки розсади помідорів у відкритий грунт залишається кілька годин, її необхідно полити, але так, щоб грунт не розсипався або не розпливався від надлишку води.

При висадці розсади помідорів у відкритий грунт досвідчені господарі радять її заглиблювати, залишаючи на поверхні лише верхівку. Таким чином утворюються додаткові корені – це допоможе рослині отримувати вологу з нижчих шарів грунту.

Своїми порадами щодо висадки розсади у відкритий грунт поділився і досвідчений господар і блогер з Київської області «valerii_dacha».

Зокрема, пан Валерій показав і розказав, як висаджувати низькорослі помідори у відкритий грунт.

Як правильно посадити розсаду помідорів у відкритий грунт.

Так, є кілька важливих правил. Температура повітря та грунту повинна бути не нижке 13-15 С. Грунт для помідорів повинен бути родючий, слабо кислий або нейтральний.

Схема висаджування розсади помідорів - 35-40 см. між рослинами в рядках, 50 см. між рядками.

«Після висадки проливаємо водою, бажано з використанням укорінювача», - розповів господар, показуючи, як висаджує свою розсаду помідорів у відкритий грунт, якій 35 днів.

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