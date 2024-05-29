Точный срок высадки рассады помидоров в открытый грунт зависит от зоны выращивания и сложившихся погодных условий в данном году. Следует помнить, что температура грунта для рассады томатов должна достигнуть +15 °С.
Рассаду помидоров лучше высаживать на участках, где перед этим росли горох, фасоль, морковь, лук, буряк, салат, укроп или петрушка. Выбирать для помидоров следует плодородные и хорошо освещенные и проветриваемые участки.
Как правильно посадить рассаду помидоров в открытый грунт.
За 5-10 дней до высадки рассады помидоров участок готовят. Грунт перекапывают, а грядки формируют. Когда до высадки рассады помидоров в открытый грунт остается несколько часов, ее необходимо полить, но так, чтобы почва не рассыпалась или не расплывалась от излишка воды.
При высадке рассады помидоров в открытую почву опытные хозяева советуют ее углублять, оставляя на поверхности только верхушку. Таким образом, образуются дополнительные корни – это поможет растению получать влагу из низших слоев грунта.
Своими советами по высадке рассады в открытую почву поделился и опытный хозяин и блоггер из Киевской области «valerii_dacha».
В частности, Валерий показал и рассказал, как высаживать низкорослые помидоры в открытый грунт.
Как правильно посадить рассаду помидоров в открытый грунт.
Так, есть несколько важных правил. Температура воздуха и почвы должна быть не ниже 13-15 С. Почва для помидоров должна быть плодородной, слабо кислой или нейтральной.
Схема высадки рассады помидоров – 35-40 см. между растениями в рядках, 50 см. между рядками.
«После высадки проливаем водой, желательно с использованием укоренителя», – рассказал хозяин, показывая, как высаживает свою рассаду помидоров в открытый грунт, которой 35 дней.
Последние новости Украины:
Как правильно посадить петунию в открытый грунт: не завянет и будет обильно цвести.
Как получить роскошный урожай клубники на открытом грунте: советы, которые помогут.
Как правильно высаживать рассаду огурцов: правила шикарного урожая.