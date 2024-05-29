Высадка рассады в открытый грунт – это еще один важнейший этап в выращивании помидоров, от которого зависит какие-то сеть урожая и будет ли он вообще.

Точный срок высадки рассады помидоров в открытый грунт зависит от зоны выращивания и сложившихся погодных условий в данном году. Следует помнить, что температура грунта для рассады томатов должна достигнуть +15 °С.

Рассаду помидоров лучше высаживать на участках, где перед этим росли горох, фасоль, морковь, лук, буряк, салат, укроп или петрушка. Выбирать для помидоров следует плодородные и хорошо освещенные и проветриваемые участки.

Как правильно посадить рассаду помидоров в открытый грунт.

За 5-10 дней до высадки рассады помидоров участок готовят. Грунт перекапывают, а грядки формируют. Когда до высадки рассады помидоров в открытый грунт остается несколько часов, ее необходимо полить, но так, чтобы почва не рассыпалась или не расплывалась от излишка воды.

При высадке рассады помидоров в открытую почву опытные хозяева советуют ее углублять, оставляя на поверхности только верхушку. Таким образом, образуются дополнительные корни – это поможет растению получать влагу из низших слоев грунта.

Своими советами по высадке рассады в открытую почву поделился и опытный хозяин и блоггер из Киевской области «valerii_dacha».

В частности, Валерий показал и рассказал, как высаживать низкорослые помидоры в открытый грунт.

Как правильно посадить рассаду помидоров в открытый грунт.

Так, есть несколько важных правил. Температура воздуха и почвы должна быть не ниже 13-15 С. Почва для помидоров должна быть плодородной, слабо кислой или нейтральной.

Схема высадки рассады помидоров – 35-40 см. между растениями в рядках, 50 см. между рядками.

«После высадки проливаем водой, желательно с использованием укоренителя», – рассказал хозяин, показывая, как высаживает свою рассаду помидоров в открытый грунт, которой 35 дней.

Последние новости Украины:

Как правильно посадить петунию в открытый грунт: не завянет и будет обильно цвести.

Как получить роскошный урожай клубники на открытом грунте: советы, которые помогут.

Как правильно высаживать рассаду огурцов: правила шикарного урожая.