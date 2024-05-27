Мобілізація в Україні продовжується. Поліція може затримати військовозобов'язаного, якщо він не оновив свої облікові дані протягом двох місяців з 18 травня. У такому випадку чоловіка можуть доставити до ТЦК. Про це повідомила юристка Орися Швець.

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Юристка Орися Швець повідомила, що якщо військовозобов'язаний не оновив свої облікові дані протягом двох місяців і був притягнутий до адміністративної відповідальності, його можуть затримати та доставити до ТЦК під час зустрічі з представниками ТЦК та поліції.

"Однак потрібно врахувати той факт, що таке затримання провадиться лише за попереднім зверненням представників центрів комплектування в поліцію", - розповідає правозахисниця.

Швець також наголосила, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військовий квиток або інший військово-обліковий документ, а також паспорт. Ці документи мають право перевіряти як працівники ТЦК і СП, так і представники поліції.

мобілізація, повістка, призов

Нагадаємо, що військовозабов'язані українці зможуть оновити свої дані трьома способами. Так, від 18 травня військовозобов’язані громадяни України повинні оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна буде не тільки у ТЦК та СП, а також у ЦНАПах і в електронному кабінеті.

Джерело: Новини.LIVE.

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