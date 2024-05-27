У военнообязанных должны быть военно-учетный документ и паспорт при проверке документов со стороны полиции и работников ТЦК.

Мобилизация в Украине продолжается. Полиция может задержать военнообязанного, если он не обновил свои учетные данные в течение двух месяцев с 18 мая. В таком случае мужчины могут доставить в ТЦК. Об этом сообщила юрист Арина Швец.

Юрист Арина Швец сообщила, что если военнообязанный не обновил свои учетные данные в течение двух месяцев и был привлечен к административной ответственности, его могут задержать и доставить в ТЦК во время встречи с представителями ТЦК и полиции.

"Однако нужно учесть тот факт, что такое задержание производится только по предварительному обращению представителей центров комплектования в полицию", – рассказывает правозащитница.

Швец также отметила, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет или другой военно-учетный документ, а также паспорт. Эти документы вправе проверять как работники ТЦК и СП, так и представители полиции.

Напомним, что военнообязанные украинцы смогут обновить свои данные тремя способами. Так, с 18 мая военнообязанные граждане Украины должны обновить свои военно-учетные данные. Сделать это можно будет не только в ТЦК и СП, но и в ЦНАПах и в электронном кабинете.

Источник: Новости.LIVE.

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