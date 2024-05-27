Якщо ви вирощуєте полуницю у своєму городі, рано чи пізно з'являться шкідники, які харчуватимуться вашими ягодами.

Існує кілька комах та черевоногих шкідників вашої полуниці, які можуть стати справжньою проблемою.

Для початку, щоб шкідники не дісталися рослин полуниці, ви можете оточити їх рослинами-компаньйонами, такими як цибуля або часник. Вони відлякують шкідників полуниці своїм різким ароматом.

Якщо ви бачите маленькі глибокі дірочки в плодах полуниці, зазвичай під капелюшком, велика ймовірність, що ви маєте справу зі слимаками - це найголовніший ворог цієї ягоди.

Слимаки також залишають характерні сріблясті сліди слизу, які часто можна побачити на листі полуниці. Слимаки зазвичай завдають шкоди вночі і створюють більше проблем у вологу погоду.

Видаліть з ділянки листя полуниці та інші рослинні залишки, щоб усунути укриття та запобігти пошкодженню слимаками.

Поливайте полуницю рідше, але рясно. Це дозволить уникнути постійно вологого ґрунту, який сприяє появі слимаків.

Використовуйте пастки зі шкірки цитрусових. Помістіть шкірку апельсинів, лимонів або лайма навколо основи рослин полуниці. Слимаків приваблюють цитрусові, і ви зможете щоранку збирати слимаків, щоб позбутися їх.

Полуничні довгоносики, також іноді їх називають «полуничними ножицями».

Починайте перевіряти наявність довгоносиків, як тільки рослини полуниці утворюють бутони. Для боротьби з ними:

Видаліть усі заражені бруньки, а також ті, що впали на землю, щоб комахи не перезимували та не заразили врожай наступного року.

Якщо ви помітили довгоносиків, обприскуйте полуницю інсектицидним милом.

Ніякі інші органічні інсектициди добре не діють на довгоносиків.

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