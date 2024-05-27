Если вы выращиваете клубнику в своем огороде, рано или поздно появятся вредители, которые будут питаться вашими ягодами.

Существует несколько насекомых и брюхоногих вредителей вашей клубники, которые могут стать настоящей проблемой.

Для начала, чтобы вредители не добрались до растений клубники, вы можете окружить их растениями-компаньонами, такими как лук или чеснок. Они отпугивают вредителей клубники своим резким ароматом.

Если вы видите маленькие глубокие дырочки в плодах клубники, обычно под шляпкой, велика вероятность, что вы имеете дело со слизняками - это самый главный враг этой ягоды.

Слизни также оставляют характерные серебристые следы слизи, которые часто можно увидеть на листве клубники. Слизни обычно причиняют вред ночью и создают больше проблем во влажную погоду.

Удалите с участка листья клубники и другие растительные остатки, чтобы устранить укрытия и предотвратить повреждение слизнями.

Поливайте клубнику реже, но обильно. Это позволит избежать постоянно влажной почвы, которая способствует появлению слизней.

Используйте ловушки из кожуры цитрусовых. Поместите кожуру апельсинов, лимонов или лаймов вокруг основания растений клубники. Слизней привлекают цитрусовые , и вы сможете каждое утро собирать слизней, чтобы избавиться от них.

Клубничные долгоносики, также иногда их называют «клубничными ножницами».

Начинайте проверять наличие долгоносиков, как только растения клубники образуют бутоны. Для борьбы с ними:

Удалите все зараженные почки, а также те, которые упали на землю, чтобы насекомые не перезимовали и не заразили урожай следующего года.

Если вы заметили долгоносиков, опрыскайте клубнику инсектицидным мылом.

Никакие другие органические инсектициды не действуют хорошо на почковых долгоносиков.

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