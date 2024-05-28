Навчитися вирощувати моркву та підгодовувати її у червні, щоб потім зібрати врожаю максимальної свіжості – єдиний спосіб повною мірою відчути користь цього овочу для здоров'я.

Якщо ви навчитеся вирощувати моркву , всім членам сім'ї сподобається цей універсальний овоч.

Морква, багата на вітамін А і кальцій і є чудовим джерелом клітковини для вас і вашої родини, смачна в сирому, вареному, приготовленому на пару і навіть смаженому вигляді.

Морква краще всього росте на яскравому сонці, але переносить і деяку тінь.

Вирощування моркви на важкому і кам'янистому ґрунті призведе до деформації коренів моркви... деякі з цих форм, напевно, змусять вас посміхнутися і навіть почервоніти!

Глибоко перекопаний легкий піщаний ґрунт найкраще підходить для збирання врожаю довших сортів моркви. Якщо вона важка або кам'яниста, вирощуйте більш кремезні сорти моркви.

Намагайтеся не садити моркву в ґрунт, в який нещодавно вкопували компост (останні 12 місяців), оскільки це також може призвести до деформації коренів моркви. Для полегшення ґрунту для моркви додають торф.

Почніть готувати грядку за два тижні до посіву насіння моркви. Розбийте поверхню до дрібного стану та засипте звичайними добривами.

Не впадайте у відчай, якщо ваш грунт не підходить для вирощування моркви.

Використовуйте компост , куплений у садовому центрі, і насолоджуйтесь експериментами з різними сортами моркви - ви здивуєтеся, який щедрий урожай ви зможете виростити таким чином.

Чим підгодувати моркву у червні? Є народні засоби:



Курячий послід – натуральний вид добрива, для розчину потрібно 2 ст. курячого посліду і змішай з 1 чайна ложка нітрофоски, потім додати 10 літрів води.

Цим добривом можна поливати ґрунт або обприскувати за допомогою лійки.

Зола: дві склянки попелу або чотири склянки золи потрібно додати в 2 л окропу, залишити настоюватися добу, після чого верхню частину настою влити в лійку і додати ще 5 л води і кілька крапель марганцівки. Удобрювати моркву краще ввечері, вливаючи розчин у вже вологий ґрунт.

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