Научиться выращивать морковь и подкармливать ее в июне, чтобы потом собрать урожая максимальной свежести — единственный способ в полной мере ощутить пользу этого овоща для здоровья.

Если вы научитесь выращивать морковь, всем членам семьи понравится этот универсальный овощ.

Морковь, богатая витамином А и кальцием и являющаяся отличным источником клетчатки для вас и вашей семьи, вкусна в сыром, вареном, приготовленном на пару и даже жареном виде.

Морковь лучше всего растет на ярком солнце, но переносит и некоторую тень.

Выращивание моркови на тяжелой и каменистой почве приведет к деформации корней моркови... некоторые из этих форм наверняка заставят вас улыбнуться и даже покраснеть!

Глубоко перекопанная легкая песчаная почва лучше всего подходит для сбора урожая более длинных сортов моркови. Если она тяжелая или каменистая, выращивайте более коренастые сорта моркови.

Старайтесь не сажать морковь в почву, в которую недавно вкапывали компост (последние 12 месяцев), так как это также может привести к деформации корней моркови. Для облегчения почвы для моркови добавляют торф.

Начните готовить грядку за две недели до посева семян моркови. Разбейте поверхность до мелкого состояния и засыпьте обычными удобрениями.

Не отчаивайтесь, если ваша почва не подходит для выращивания моркови.

Используйте компост, купленный в садовом центре, и наслаждайтесь экспериментами с разными сортами моркови — вы удивитесь, какой щедрый урожай вы сможете вырастить таким образом.

Чем подкормить морковь в июне? Есть народные средства:



Куриный помет - натуральный вид удобрения, для раствора нужно 2 ст.л. куриного помета и смешай с 1 чайная ложка нитрофоски, затем добавить 10 литров воды.

Этим удобрением можно поливать почву или опрыскивать с помощью лейки.

Зола: два стакана пепла или четыре стакана золы нужно добавить в 2 л кипятка, оставить настаиваться сутки, после чего верхнюю часть настоя влить в лейку и добавить еще 5 л воды и несколько капель марганцовки. Удобрять морковь лучше вечером, вливая раствор в уже влажную почву.

Последние новости Украины:

Как правильно вырастить перец на рассаду – секреты от профессионалов.

Никогда не сажайте так огурцы: ошибка, которая загубит урожай.

Как правильно сажать перец, чтобы получить урожай быстрее других.