Разные сорта моркови могут быть более или менее подходящими для определенных целей: для хранения, приготовления детского питания или урожая на долгое время.

Место для посадки

Морковь любит солнечные места и рыхлую почву. Выбирайте участок, где ранее росли другие овощи, такие как капуста, лук, горох или картофель. Избегайте мест, где рос щавель или петрушка.

морковь, огород

Время посадки

Оптимальное время для посадки моркови — конец апреля, май или даже июнь. Посев следует проводить, когда среднесуточная температура поднимется до +15°C, а почва прогреется до +8°C. Семена моркови прорастают при температуре +15°C до +18°C через несколько дней.

Подготовка почвы

Осенью почву следует удобрить перегноем или золой. Весной достаточно подрыхлить землю перед посевом. Не используйте свежий навоз из-за его высокого содержания азота, что может привести к странной форме корнеплодов.

Посев

Перед посевом семена моркови следует замочить. Для посева обустраиваются борозды, поливаются, затем семена укладываются на глубину около 2 см на расстоянии 5-10 см друг от друга. Можно также использовать тонкую бумагу для посева, клея с крахмалом и укрывать посев пленкой до появления всходов.

морковь

Уход за всходами

После появления всходов необходимо рыхлить почву и прореживать грядки, чтобы обеспечить моркови достаточно места для роста. Расстояние между растениями зависит от размера корнеплодов: для крупных плодов расстояние должно быть около 15 см.

Защита от вредителей

Против морковной мухи помогают прополка и уборка ботвы, чтобы не привлекать ее к грядкам. Сажать морковь вместе с репчатым луком также может помочь, так как лук отпугивает морковную муху своим запахом.

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