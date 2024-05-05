Посадка моркови — увлекательное занятие, но требует определенных знаний и умений для успешного урожая, поэтому важно рассмотреть основные аспекты посадки и ухода за морковью, чтобы в будущем получить много моркови.

Разные сорта моркови могут быть более или менее подходящими для определенных целей: для хранения, приготовления детского питания или урожая на долгое время.

Место для посадки

Морковь любит солнечные места и рыхлую почву. Выбирайте участок, где ранее росли другие овощи, такие как капуста, лук, горох или картофель. Избегайте мест, где рос щавель или петрушка.

Время посадки

Оптимальное время для посадки моркови — конец апреля, май или даже июнь. Посев следует проводить, когда среднесуточная температура поднимется до +15°C, а почва прогреется до +8°C. Семена моркови прорастают при температуре +15°C до +18°C через несколько дней.

Подготовка почвы

Осенью почву следует удобрить перегноем или золой. Весной достаточно подрыхлить землю перед посевом. Не используйте свежий навоз из-за его высокого содержания азота, что может привести к странной форме корнеплодов.

Посев

Перед посевом семена моркови следует замочить. Для посева обустраиваются борозды, поливаются, затем семена укладываются на глубину около 2 см на расстоянии 5-10 см друг от друга. Можно также использовать тонкую бумагу для посева, клея с крахмалом и укрывать посев пленкой до появления всходов.

Уход за всходами

После появления всходов необходимо рыхлить почву и прореживать грядки, чтобы обеспечить моркови достаточно места для роста. Расстояние между растениями зависит от размера корнеплодов: для крупных плодов расстояние должно быть около 15 см.

Защита от вредителей

Против морковной мухи помогают прополка и уборка ботвы, чтобы не привлекать ее к грядкам. Сажать морковь вместе с репчатым луком также может помочь, так как лук отпугивает морковную муху своим запахом.

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