У червні на городі можна сміливо садити теплолюбні культури, які не переносять заморозки.
В першу чергу йдеться про картопля, моркву, буряк, дині, кавуни.
Посійте на городі на початку червня у відкритий ґрунт трави, наприклад, коріандр, петрушку та базилік.
Висаджуйте у червні ніжні овочі, вирощені в приміщенні, включаючи квасолю, помідори, гарбузи, кабачки та кукурудзу.
Регулярно прищипуйте бічні пагони помідорів, щоб прискорити ріст плодів.
У теплу погоду поливайте рослини щодня, в ідеалі ввечері або рано вранці, уникайте попадання бризок на листя.
Садівники можуть зайнятися живцями гортензій та пеларгоній – поставте горщики на світле підвіконня або в теплицю, щоб вони пустили коріння.
Щотижня підгодовуйте квітучі та плодові рослини.
Регулярно поливайте томати, щоб запобігти розтріскуванню плодів і верхівці гнили.
У червні обов'язкова обробка від шкідників, адже саме цього місяця овочам особливо докучають колорадські жуки та парша. Обприскування слід проводити у погоду без дощів.
Обробіть рослини засобом від виноградного довгоносика, якщо цей шкідник був проблемою у минулому, оскільки личинки стають активними у червні місяці.
Останні новини України:
Як виростити ранню редиску на підвіконні: так чинять досвідчені дачники.
Редиска буде солодкою та пружною: господиня показала супер спосіб посіву.
Як виростити петрушку та кріп: важливі поради для гарного врожаю.