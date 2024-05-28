Червень - перший місяць літа і дуже важливий період для городників та садівників, адже в цей час овочі та фрукти підгодовують, обрізають та обприскують, а деякі лише починають висаджувати у відкритий ґрунт.

У червні на городі можна сміливо садити теплолюбні культури, які не переносять заморозки.

В першу чергу йдеться про картопля, моркву, буряк, дині, кавуни.

Посійте на городі на початку червня у відкритий ґрунт трави, наприклад, коріандр, петрушку та базилік.

Висаджуйте у червні ніжні овочі, вирощені в приміщенні, включаючи квасолю, помідори, гарбузи, кабачки та кукурудзу.

Регулярно прищипуйте бічні пагони помідорів, щоб прискорити ріст плодів.

У теплу погоду поливайте рослини щодня, в ідеалі ввечері або рано вранці, уникайте попадання бризок на листя.

Садівники можуть зайнятися живцями гортензій та пеларгоній – поставте горщики на світле підвіконня або в теплицю, щоб вони пустили коріння.

Щотижня підгодовуйте квітучі та плодові рослини.

Регулярно поливайте томати, щоб запобігти розтріскуванню плодів і верхівці гнили.

У червні обов'язкова обробка від шкідників, адже саме цього місяця овочам особливо докучають колорадські жуки та парша. Обприскування слід проводити у погоду без дощів.

Обробіть рослини засобом від виноградного довгоносика, якщо цей шкідник був проблемою у минулому, оскільки личинки стають активними у червні місяці.

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