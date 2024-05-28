Июнь - первый месяц лета и очень важный период для огородников и садоводов, ведь в это время овощи и фрукты подкармливают, обрезают и опрыскивают, а некоторые только начинают высаживать в открытый грунт.

В июне на огороде можно смело сажать теплолюбивые культуры, которые не переносят заморозки.

В первую очередь речт идет о картошке, моркви, свекле, дынях, арбузах.

Посейте на огороде в начале июня в открытый грунт травы, например, кориандр, петрушку и базилик.

Высаживайте в июне нежные овощи, выращенные в помещении, включая фасоль, помидоры, тыквы, кабачки и кукурузу.

Регулярно прищипывайте боковые побеги помидоров, чтобы ускорить рост плодов.

В теплую погоду поливайте растения ежедневно, в идеале вечером или ранним утром, избегайте попадания брызг на листву.

Садовники могут заняться черенками гортензий и пеларгоний - поставьте горшки на светлый подоконник или в теплицу, чтобы они пустили корни.

Еженедельно подкармливайте цветущие и плодоносящие растения.

Регулярно поливайте томаты , чтобы предотвратить растрескивание плодов и верхушку цветочной гнили.

В июне обязательна обработка от вредителей, ведь именно в этом месяце овощам особенно досаждают колорадские жуки и парша. Опрыскивание нужно проводить в погоду без дождей.

Обработайте растения средством от виноградного долгоносика , если этот вредитель был проблемой в прошлом, поскольку личинки становятся активными в июне месяце.

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