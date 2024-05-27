Молоді фруктові дерева потребують гарного харчування, щоб рости і давати багатий урожай, так само, як овочі, квіти та інші рослини.

За допомогою цього посібника досвідчених городників почніть виробляти фрукти на своїх щеплених деревах.

Як і чим краще удобрювати фруктові дерева у червні?

Крок 1: Коли добрив фруктові дерева.

Фруктові дерева, що ростуть, дають нам рясний урожай влітку і восени, але нам потрібно їх удобрювати.

Вирощування фруктових дерев може виявитися надзвичайно корисним заняттям, якщо все зробити правильно. Наявність розвиненої кореневої системи допоможе засвоювати поживні речовини.

Найкращий час для внесення добрив – рання весна, незадовго до розпускання бруньок. Підгодовувати можна протягом усього літа, але краще припинити внесення азоту після липня.

Крок 2: Виміряйте, чи потрібно вносити добрива.

Не всі фруктові дерева потрібно підгодовувати щороку та в однакових кількостях. Якщо ви дасте їм занадто багато азоту, вони виростуть багато листя, але дадуть дуже мало плодів.

На щастя, дерево може сказати вам, що йому потрібно і коли настав час вносити добрива. Щоб уникнути «горіння», рекомендується використовувати джерела органічного азоту.

Найпростіший спосіб удобрити фруктові дерева в червні – просто розкласти добрива по землі та пригрібти його.

Ще одним методом внесення добрив є викопування низки невеликих ямок на поверхні ґрунту. Це трохи більше роботи, але це найкраще гарантує, що добриво потрапить до коріння фруктових дерев, особливо при використанні добрив, що містять менш розчинні поживні речовини, такі як фосфор та мікоризи.

Після того, як ви закінчите вносити добрива, розподіліть навколо фруктового дерева шар компосту і добре полийте.

Необхідно підтримувати рН ґрунту, щоб фруктове дерево могло «поглинати» певні поживні речовини.

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