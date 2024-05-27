Молодые фруктовые деревья нуждаются в хорошем питании, чтобы расти и давать обильный урожай, так же, как овощи, цветы и другие растения.

С помощью этого руководства опытных огородников начните производить фрукты на своих привитых деревьях.

Как и чем лучше всего удобрять фруктовые деревья в июне?

Шаг 1: Когда удобрять фруктовые деревья.

Растущие фруктовые деревья дают нам обильный урожай летом и осенью, но нам нужно их удобрять.

Выращивание фруктовых деревьев может оказаться чрезвычайно полезным занятием, если все сделать правильно. Наличие развитой корневой системы поможет усваивать питательные вещества.

Лучшее время для внесения удобрений – ранняя весна, незадолго до распускания почек. Подкармливать можно в течение всего лета, но лучше прекратить внесение азота после июля.

Шаг 2: Измерьте, нужно ли вам вносить удобрения.

Не все фруктовые деревья нужно подкармливать каждый год и в одинаковых количествах. Если вы дадите им слишком много азота, они вырастут много листьев, но дадут очень мало плодов.

К счастью, дерево может сказать вам, что ему нужно и когда пора вносить удобрения. Во избежание «горения» рекомендуется использовать источники органического азота.

Самый простой способ удобрить фруктовые деревья в июне — просто разложить удобрение по земле и пригрести его.

Еще одним методом внесения удобрений является выкапывание ряда небольших ямок на поверхности почвы. Это немного больше работы, но это лучше всего гарантирует, что удобрение попадет к корням фруктовых деревьев, особенно при использовании удобрений, содержащих менее растворимые питательные вещества, такие как фосфор и микоризы.

После того, как вы закончите вносить удобрения, распределите вокруг фруктового дерева слой компоста и хорошо полейте.

Необходимо поддерживать рН почвы, чтобы фруктовое дерево могло «поглощать» определенные питательные вещества.

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