Убедитесь, что в течение дня другие деревья или постройки не будут создавать тень на абрикос, не рекомендуется посадка в низинах.

Для посадки абрикоса весной, когда дневная температура не опускается ниже 5 °C, почва должна прогреться до 15 °C, а воздух – до 15–17 °C. Рекомендуется посадить деревце до начала появления почек на его ветках.

При выборе саженца предпочтение отдавайте районированным сортам, которые адаптированы к климатическим условиям вашего региона. Убедитесь, что у деревца четко видно место прививки и основной ствол растет из небольшого пенька. Высота саженца должна быть 1–1,5 м.

Саженцы бывают с закрытой или открытой корневой системой. Саженцы с закрытой корневой системой лучше приживаются, так как корни не повреждаются при пересадке. При покупке саженца с открытой корневой системой обратите внимание на корни: они должны быть мощными, хорошо развитыми, без сухих отростков.

Выберите солнечное место, защищенное от ветра. Убедитесь, что в течение дня другие деревья или постройки не будут создавать тень на абрикос. Не рекомендуется посадка в низинах или на участках, где в почве застаивается влага.

Для посадки сделайте яму размером около 50–70 см в ширину и глубину. Для саженцев с закрытой корневой системой яма должна быть в два раза больше объема. Заполните яму компостом или перепревшим навозом наполовину, добавьте 400 г нитроаммофоски или 200 г суперфосфата, затем вылейте 10–12 л воды.

Поместите саженец на холмик в яме и расправьте корни. Засыпьте деревце грунтом так, чтобы место прививки находилось на 3–5 см выше поверхности земли. Если вы посадили абрикос вблизи стены или забора для поддержки, опору установите сразу после посадки. Если опора не требуется, вы можете пропустить этот шаг. Веревкой подвяжите абрикос к колышку.

Абрикос начнет активно плодоносить примерно через 4 года после посадки. Однако для стимулирования роста боковых побегов сразу после посадки укоротите ствол саженца. Отрежьте верхушку ствола на высоте 0,8–1 м от земли, отступив от ближайшей почки около 0,5 см. Эта процедура поможет формированию крепкого каркаса дерева.

Помните, что абрикос требует достаточного количества влаги, особенно в период созревания плодов. Регулярно поливайте растение, особенно в период засухи.

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