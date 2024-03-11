Для того чтобы вырастить лучший урожай перца, следует знать, что любит это растение, а каких ошибок следует избегать.

Эти краткие и полезные рекомендации по выращиванию перца помогут получить большой урожай на любом участке.

Во-первых, перец не любит тень, холодные дни и ночи.

«Перец любит большое количество света и тепла, поэтому ему нужно отводить в огороде самое светлое место и самое теплое. Всегда помните, что перец ненавидит внезапное похолодание – это его особенность. Если после высадки наступает похолодание, то перец останавливается в росте, он замирает», - рассказали на канале в YouTube «Огородница из Одессы».

Если же на перце успели появиться один-два перца, то они будут потихоньку наливаться, но растение не будет дальше развиваться. Не будет ни новых бутонов, ни листочков.

Как правильно посадить перец.

В таком случае перец рекомендуют опрыскивать и подкормить его. Это позволит разбудить перец.

«На три литра воды потребуется три чайной ложки лимонной кислоты, и одна чайная ложка железного купороса – нужно смешать эти вещества и тщательно опрыскать все перцы», – посоветовали на канале.

Также при выращивании перца следует знать, что он ненавидит засуху. Почва, на которой растет перец, должна быть влажной. Поливать перец лучше дождеванием из шланга с распылителем, чтобы вода попадала на листья. За такой дождь перец отблагодарит большим урожаем.

От засухи перец может спасти мульчирование. Мульча, например, опилки отражает солнечные лучи, не давая почве чрезмерно перегреваться и одновременно обеспечивает дополнительное освещение. Кроме того, она предохраняет почву от быстрого высыхания, удерживая в нем влагу.

Как правильно посадить перец.

Также перец ненавидит тесноту на грядке, а также соседство буряка и фасоли. Расстояние между растениями должно быть примерно 20-25 сантиметров, как в ряду, так и между рядами. Так растения не будут затенять друг друга.

Кроме того, следует помнить, что перец не любит кислую почву. Поэтому, если почва склонна к закислению, необходимо обязательно предусмотреть раскисление. Например, добавлением мела или доломитовой муки – перемешать с почвой вокруг кустов перца или развести эти компоненты в воде и пролить ими растения под корень.

«И еще напоминаю, что перец очень любит рыхлую почву, когда ее корни дышат, поэтому рыхлить грядки перца нужно минимум один раз в неделю на глубину 5-7 см», - рассказали на канале «Городница из Одессы».

Также есть еще один секрет по выращиванию перца – он резко замедляет рост во время созревания первых плодов и восстанавливает его только после их сбора.

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