Свежий, сочный абрикос — вкусное лакомство в конце лета, и оно станет еще более особенным, если вы вырастите это дерево самостоятельно у себя в саду.

Если вы живете в зоне, подходящей для выращивания лиственных фруктовых деревьев, почему бы не попробовать вырастить абрикос из косточек?

Возьмите косточку у спелого абрикоса и смойте с него мякоть. Затем вам нужно вытащить ядро ​​из его твердой внешней оболочки. Вы можете легко сделать это используя плоскогубцы, гаечный ключ или нож, чтобы осторожно открыть косточку по шву.

Как только вы вытащите зерна абрикоса, замочите их на ночь в теплой воде. Подготовьте несколько семян, потому что некоторые могут не прорасти.

Поместите семена абрикоса поверх увлажненного кокосового волокна или бумажного полотенца и закройте банку или полиэтиленовый пакет. Поместите его в холодильник.

Через 4–6 недель семена абрикоса должны прорасти достаточно, чтобы их можно было посадить в горшки для выращивания, если нет - оставьте еще на несколько недель.

Подготовьте горшки. Наполните несколько смесью для рассады или прорастающим субстратом и посадите по одному проросшему семени абрикоса в каждый горшок, хорошо полейте.

Когда абрикосы подрастут, пересаживайте их в горшки большего размера, пока они не станут достаточно большими и сильными, чтобы их можно было выносить в сад с большим количеством листьев.

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