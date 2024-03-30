Чтобы получить хороший урожай от абрикос, нужно знать эти советы по посадке дерева в весеннее время.

Для успешного выращивания плодоносного дерева необходимо тщательно выбрать подходящее место для посадки. Идеальным вариантом будет участок с небольшим уклоном на юг или юго-восток, так как такие места быстрее прогреваются весной. Также важно, чтобы место было очень светлым и защищенным от холодных северных ветров. Рекомендуется посадить абрикосы с южной стороны дома или высокого забора.

Посадки абрикос в низинах следует избегать, так как там скапливается холодный воздух, что может привести к заморозкам и подпреванию корневой шейки. Также не подходят для абрикоса участки с высоким залеганием грунтовых вод – они должны быть не выше 2 метров.

Наилучшее время для посадки абрикос – весна, чтобы деревья успели адаптироваться к новому месту и нарастить корни.

При посадке абрикоса важно учитывать, что в природе они растут на горных склонах. Поэтому рекомендуется создать холмики высотой 70–100 см и диаметром около 3 метров. Холмики можно делать и ниже – опыты показывают, что это повышает зимостойкость, урожайность и ускоряет наступление плодоношения. Почву для холмика необходимо хорошо разрыхлить и удобрить органическими удобрениями.

Важно не заглублять корневую шейку саженца – она должна быть на 3–4 см выше уровня земли. После посадки саженец необходимо обильно полить. Первый год после посадки подкормки абрикосам не требуются, они начинаются со второго года. Подкормку рекомендуется проводить в начале распускания почек и во время созревания плодов.

Дело в том, что абрикосы нуждаются в регулярном поливе, особенно в первые годы после посадки и в период интенсивного роста побегов весной и летом. Влага необходима также при уборке урожая. Однако перед началом зимы поливы следует сократить или прекратить, чтобы деревья могли лучше подготовиться к холодам.

Со второго года после посадки абрикосам можно давать удобрения. Первую подкормку рекомендуется провести в начале распускания почек, а вторую – во время созревания плодов.

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