Субсидія може бути надана для оплати житлово-комунальних послуг та управління будинком, залежить від доходу сім'ї та розміру обов'язкового платежу.

Іноді розмір житлової субсидії може бути нульовим, тобто становити 0 гривень. Це відбувається тому, що витрати на житлово-комунальні послуги можуть не перевищувати обов’язковий платіж для сім'ї, який визначається індивідуально. Про це повідомили в ПФУ.

Житлова субсидія надається домогосподарствам для оплати житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також для покриття витрат на управління багатоквартирним будинком.

Субсидія призначається у разі, якщо існує різниця між вартістю послуг у межах соціальних нормативів та розміром обов’язкового платежу домогосподарства. Обов’язковий платіж визначається індивідуально для кожної сім'ї та залежить від сукупного доходу всіх членів домогосподарства, розрахованого на одну людину.

За результатами розрахунку ця різниця може бути нульовою або навіть від’ємною. У такому випадку субсидія складатиме 0 гривень.

Нагадаємо, що ріст субсидії пов'язаний зі збільшенням вартості електроенергії, яка зараз коштує 2,64 гривні за кіловат-годину. У порівнянні, виробництво тієї ж кількості енергії за допомогою дизельного палива обходиться в 13,5 гривні. Це призводить до зростання вартості комунальних послуг.

За інформацією Міністерства соціальної політики, середній розмір субсидії для мешканців Харкова на послуги електропостачання збільшиться з 106 до 530 гривень на місяць, а розмір пільг зросте з 74 до 370 гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям надається субсидія на оренду житла.

Як писала Politeka, для субсидії потрібні додаткові документи.

Також Politeka повідомляла, кому з українців скасують субсидію вже цього року.