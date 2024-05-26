Субсидия может быть предоставлена ​​для оплаты жилищно-коммунальных услуг и управления домом, зависит от дохода семьи и размера обязательного платежа.

Иногда размер жилищной субсидии может быть нулевым, то есть составлять 0 гривен. Это происходит потому, что расходы на жилищно-коммунальные услуги могут не превышать обязательный платеж для семьи, определяемый индивидуально. Об этом сообщили в ПФУ.

Жилищная субсидия предоставляется домохозяйствам для оплаты жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, а также покрытия расходов на управление многоквартирным домом.

Субсидия назначается в том случае, если существует разница между стоимостью услуг в рамках социальных нормативов и размером обязательного платежа домохозяйства. Обязательный платеж определяется индивидуально для каждой семьи и зависит от общего дохода всех членов домохозяйства, рассчитанного на одного человека.

По результатам расчета эта разница может быть нулевой или даже отрицательной. В таком случае субсидия составит 0 гривен.

Напомним, что рост субсидии связан с увеличением стоимости электроэнергии, которая сейчас стоит 2,64 гривны за киловатт-час. По сравнению, производство того же количества энергии посредством дизельного топлива обходится в 13,5 гривны. Это приводит к росту стоимости коммунальных услуг.

По информации Министерства социальной политики, средний размер субсидии для жителей Харькова на услуги электроснабжения вырастет со 106 до 530 гривен в месяц, а размер льгот вырастет с 74 до 370 гривен.

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