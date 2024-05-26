Національний банк України (НБУ) уточнив інформацію щодо лімітів на перекази між картками. Вони ще працюють над проєктом нових обмежень, а фінальну версію планують затвердити протягом місяця.

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що регулятор проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усіх карткових випусків.

За підсумками аналізу, НБУ пропонує обговорити наступні обмеження: до 30 переказів на місяць, що не вплине на 98% українців, та обмеження загальної суми переказів до 100 тисяч гривень на місяць, яке не торкнеться 95% населення України.

Він додав, що у разі потреби ліміти можуть бути збільшені.

"Якщо є можливість обґрунтувати перед банком за рахунок того, що є відповідні доходи, ваш профіль, як клієнта банку, дає можливість і вимагає здійснювати більшу кількість переказів, банк в рамках вашої взаємодії, а вони повинні знати свого клієнта, може розглянути вашу заяву і підняти ці ліміти" – зазначив Пишний.

Він також наголосив, що обмеження стосуватимуться виключно вихідних операцій, тоді як жодні операції з використанням IBAN не будуть обмежені ні за кількістю, ні за сумою. Робочий варіант обмежень передбачає 30 вихідних переказів на місяць із загальною сумою до 100 000 гривень. Це стосується лише P2P-переказів (операцій з переказом коштів з картки на картку).

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