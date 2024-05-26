Национальный банк Украины (НБУ) уточнил информацию о лимитах на переводы между карточками. Они еще работают над проектом новых ограничений, а финальную версию планируют утвердить в течение месяца.

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что регулятор проанализировал семь крупнейших банков, охватывающих 91% всех карточных выпусков.

По итогам анализа НБУ предлагает обсудить следующие ограничения: до 30 переводов в месяц, что не повлияет на 98% украинцев, и ограничение общей суммы переводов до 100 тысяч гривен в месяц, которое не коснется 95% населения Украины.

Он добавил, что в случае необходимости лимиты могут быть увеличены.

"Если есть возможность обосновать перед банком за счет того, что есть соответствующие доходы, ваш профиль, как клиент банка, дает возможность и требует осуществлять большее количество переводов, банк в рамках вашего взаимодействия, а они должны знать своего клиента, может рассмотреть ваше заявление и поднять эти лимиты" – отметил Пышный.

Он также подчеркнул, что ограничения будут касаться исключительно исходных операций, в то время как никакие операции с использованием IBAN не будут ограничены ни по количеству, ни по сумме. Рабочий вариант ограничений предусматривает 30 выходных переводов в месяц с общей суммой до 100 000 гривен. Это касается только P2P-переводов (операций с переводом средств с карты на карту).

Последние новости Украины:

Напомним, редкие 2 копейки могут принести десятки тысяч.

Как сообщала Politeka, Нацбанк выводит сразу несколько номиналов копеек.

Также Politeka писала, что коллекционеры отдадут более 10 тысяч за украинские 50 копеек.