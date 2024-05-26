Наприкінці травня великі українські супермаркети переглянули цінники на основні продукти з бакалійних відділів. Зміни торкнулися круп, борошна і навіть цукру. У той час як ціни на борошно та гречку знизилися, вартість цукру продовжує зростати. Про це повідомили аналітики економічного порталу Minfin.

Вартість цукру

Експерти ринку зазначають, що ціна на цукор знижувалася з жовтня 2023 року, але з 1 березня вона знову почала зростати. За період з квітня по травень цукор подорожчав майже на 20 копійок, досягнувши середньої ціни 29,20 грн/кг у травні порівняно з 29,02 грн/кг у квітні.

Вартість борошна

Середня ціна за кілограм борошна знизилася майже на 1 гривню – з 23,23 грн у квітні до 22,05 грн/кг у травні.

Вартість гречки

Гречка подешевшала з 27,33 грн/кг у квітні до 27,13 грн/кг у травні. Найнижчу ціну на гречану крупу наприкінці травня пропонують у супермаркетах мережі "Ашан", де за кіло гречки просять лише 22,90 грн.

Раніше Politeka також писала про те, що деякі з українців отримають пенсії "заднім" числом. Йдеться про пенсіонерів, які не отримали обіцяне підвищення виплат під час індексацій. Пенсійний фонд визнав помилку та пообіцяв переглянути пенсії, збільшивши їх з 1 березня на 100 гривень.

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