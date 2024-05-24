Деякі українські пенсіонери отримають "заднім числом" надбавки до пенсій, передбачені індексацією з 1 березня 2024 року. Пенсійний фонд визнав, що обіцяні кошти не були виплачені вчасно.

Про це повідомив експерт Сергій Коробкін у виданні "На пенсії". Він зазначив, що пенсіонери скаржаться на відсутність підвищення пенсій, хоча ПФУ обіцяв індексацію всім, включаючи тих, хто отримує мінімальні виплати, підвищивши їх на 100 гривень.

Максимальне підвищення становило 1,5 тисячі гривень, однак частина українців не отримала навіть мінімально обіцяну суму.

Один із пенсіонерів, чия пенсія була призначена у грудні 2020 року, розповів, що за три роки її не індексували, додаючи лише по 100-135 гривень. Цього разу пенсію не підвищили взагалі.

Підвищення пенсійних виплат

Експерт з'ясував, що базовий розмір пенсії у березні дійсно було проіндексовано та підвищено. Однак індексаційні надбавки, призначені раніше, були скорочені на ту ж суму, через що загальна пенсійна виплата не змінилася.

"Уряд обіцяв індексацію пенсій з 1 березня, не менше ніж на 100 гривень. Однак багато пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2020 році, не отримали підвищення", — пояснив експерт.

Пенсійний фонд визнав помилку та пообіцяв переглянути пенсії, збільшивши їх з 1 березня на 100 гривень.

Масштабна індексація у березні

У 2024 році влада провела масштабну індексацію пенсій. За даними ПФУ, були переглянуті навіть найнижчі пенсії, які раніше не підлягали індексації.

Пенсії підвищили для:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів;

596 тис. пенсіонерів-силовиків;

97,8 тис. осіб з інвалідністю;

20,8 тис. науковців, держслужбовців та працівників місцевого самоврядування.

Середній прогнозний рівень пенсій після індексації мав зрости з 5,39 тис. грн до 5,7 тис. грн.

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