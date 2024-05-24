Некоторые украинские пенсионеры получат "задним числом" прибавки к пенсиям, предусмотренные индексацией с 1 марта 2024 года. Пенсионный фонд признал, что обещанные средства не были выплачены в срок.

Об этом сообщил эксперт Сергей Коробкин в издании "На пенсии". Он отметил, что пенсионеры жалуются на отсутствие повышения пенсий, хотя ПФУ обещал индексацию всем, включая тех, кто получает минимальные выплаты, повысив их на 100 гривен.

Максимальное повышение составило 1,5 тысяч гривен, однако часть украинцев не получила даже минимально обещанную сумму.

Один из пенсионеров, чья пенсия была назначена в декабре 2020 года, рассказал, что за три года ее не индексировали, прибавляя всего по 100-135 гривен. В этот раз пенсию не повысили вообще.

Повышение пенсионных выплат

Эксперт выяснил, что базовый размер пенсии в марте действительно был проиндексирован и повышен. Однако назначенные ранее индексационные надбавки были сокращены на ту же сумму, из-за чего общая пенсионная выплата не изменилась.

"Правительство обещало индексацию пенсий с 1 марта, не менее чем на 100 гривен. Однако многие вышедшие на пенсию в 2020 году пенсионеры не получили повышения", — пояснил эксперт.

Пенсионный фонд признал ошибку и пообещал пересмотреть пенсии, увеличив их с 1 марта на 100 гривен.

Масштабная индексация в марте

В 2024 году власти провели масштабную индексацию пенсий. По данным ПФУ, были пересмотрены даже самые низкие пенсии, ранее не подлежавшие индексации.

Пенсии повысили для:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров;

596 тыс. пенсионеров-силовиков;

97,8 тыс. человек с инвалидностью;

20,8 тыс. научных работников, госслужащих и работников местного самоуправления.

Средний прогнозный уровень пенсий после индексации должен вырасти с 5,39 тыс. грн. до 5,7 тыс. грн.

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