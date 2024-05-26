В конце мая крупные украинские супермаркеты посмотрели ценники на основные продукты из бакалейных отделов. Изменения коснулись круп, муки и даже сахара. В то время как цены на муку и гречку снизились, стоимость сахара продолжает расти. Об этом сообщили аналитики экономического портала Minfin .

Стоимость сахара

Эксперты рынка отмечают, что цена сахара снижалась с октября 2023 года, но с 1 марта она снова начала расти. За период с апреля по май сахар подорожал почти на 20 копеек, достигнув средней цены 29,20 грн/кг в мае по сравнению с 29,02 грн/кг в апреле.

Стоимость муки

Средняя цена за килограмм муки снизилась почти на 1 гривну – с 23,23 грн. в апреле до 22,05 грн./кг в мае.

Стоимость гречихи

Гречка подешевела с 27,33 грн/кг в апреле до 27,13 грн/кг в мае. Самую низкую цену на гречневую крупу в конце мая предлагают в супермаркетах сети "Ашан", где за килограмм гречихи просят всего 22,90 грн.

Ранее Politeka также писала о том, что некоторые украинцы получат пенсии "задним" числом. Речь идет о пенсионерах, не получивших обещанное повышение выплат во время индексаций. Пенсионный фонд признал ошибку и пообещал пересмотреть пенсии, увеличив их с 1 марта на 100 гривен.

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