Домашня полуниця зазвичай набагато солодша і соковитіша, ніж та, що продається в магазинах, вони також є багаторічними рослинами, тому плодоносять з року в рік!

Крім того, полуниця легко росте скрізь, де є відкритий простір, практично в будь-якому кліматі та ґрунті – від грядок до горщиків та підвісних кошиків.

Рослинам полуниці потрібно від 6 до 10 годин прямого сонячного світла на день, тому оберіть сонячне місце.

В іншому полуниця терпима до різних типів грунтів, хоча віддає перевагу суглинистому грунту, який добре дренується.

Червнева полуниця плодоносить за один прийом, зазвичай, протягом трьох тижнів.

Ягоди полуниці зазвичай більші. Незважаючи на назву, ви можете вибирати із сортів раннього, середнього та пізнього терміну дозрівання, які плодоносять у будь-який час, з початку до кінця літа.

Як виростити полуницю в червні?

Головна порада щодо полуниці: добре поливайте її, поки вона укорінюється, а також у суху погоду. Волога неймовірно важлива через неглибоке коріння. Поливайте достатньо

Рослинам полуниці потрібно багато води , коли розвиваються пагони та квіти, а також наприкінці літа, коли рослини повністю дозрівають і готуються до зимового спокою.

Тримайте полуничні грядки мульчованими, щоб зменшити потребу у воді та зменшити проникнення бур'янів. Будь-який тип мульчі — від чорного пластику до соснової соломи та подрібненого листя — збереже ґрунт для полуниці вологою, а рослини чистими.

Будьте обережні з прополюванням полуниці - прополювання вручну, особливо в перші місяці після посадки.

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