Домашняя клубника обычно намного слаще и сочнее, чем та, что продается в магазинах, они также являются многолетними растениями, поэтому плодоносят из года в год!

Кроме того, клубника легко растет везде, где есть открытое пространство, практически в любом климате и почве - от грядок до горшков и подвесных корзин.

Растениям клубники требуется от 6 до 10 часов прямого солнечного света в день, поэтому выберите солнечное место.

В остальном клубника терпима к различным типам почв, хотя предпочитает суглинистую почву, которая хорошо дренируется.

Июньская клубника плодоносит за один прием, обычно в течение трех недель.

Ягоды клубники обычно крупнее. Несмотря на название, вы можете выбирать из сортов раннего, среднего и позднего срока созревания, которые плодоносят в любое время, с начала до конца лета.



Как вырастить клубнику в июне?

Главный совет, касающийся клубники: хорошо поливайте ее, пока она укореняется, а также в сухую погоду. Влага невероятно важна из-за неглубоких корней. Поливайте достаточно

Растениям клубники нужно много воды, когда развиваются побеги и цветы, а также в конце лета, когда растения полностью созревают и готовятся к зимнему покою.

Держите клубничные грядки мульчированными, чтобы уменьшить потребность в воде и уменьшить проникновение сорняков. Любой тип мульчи — от черного пластика до сосновой соломы и измельченных листьев — сохранит почву для клубники влажной, а растения чистыми.

Будьте осторожны с прополкой клубники — прополку вручную, особенно в первые месяцы после посадки.

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