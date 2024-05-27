Якщо ваші огірки та помідори вже висаджені на городі – їх потрібно регулярно поливати, досвідчені господині назвали ідеальний час і як часто їх потрібно "поїти".

Огірки та помідори найкраще почуваються при рясному поливанні приблизно три рази на тиждень, враховуючи дощ.

Якщо огірки та помідори розсадні, поливайте їх двічі на день, доки вони не приживуться.

Але не поливайте, не замислюючись, коли ґрунт прилипає до вашої руки і ви можете скачати з неї грудку, значить, вона досить волога.

Якщо земля ледве тримається на долоні або поверхня виглядає твердою, запеклою або потрісканою, ймовірно, вона суха і пора полити.

Найкраще поливати огірки та помідори рано вранці, поки на листі ще є роса, щоб до вечора листя висохло.

Однак якщо немає можливості поливати огірки та помідори вранці, то полив увечері також підійде.

Просто уникайте середини дня, щоб уникнути втрати води через випаровування.

Мульчування, мабуть, є засобом економії води №1.

Органічна мульча зменшує втрати вологи при випаровуванні з поверхні ґрунту, а оскільки ґрунт залишається прохолодним, вони також зменшують втрати води на транспірацію. Покладіть товстий шар мульчі поверх ґрунту.

Як часто поливати огірки та помідори у відкритому ґрунті?

Огірки потрібно поливати часто. Мінімум 3 на тиждень. Рясно поливайте під час формування плодів та протягом усього періоду росту; Дайте вищий пріоритет поливу.

Помідори поливайте протягом 3-4 тижнів після пересадки, коли утворюються квіти та плоди. Поливайте помідори приблизно 6 разів на тиждень. Частий полив може збільшити врожайність, але негативно вплинути на смак.

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