Если ваши огурцы и помидоры уже высажены в огороде - их нужно регулярно поливать, опытные хозяйки назвали идеальное время и как часто их нужно "поить".

Огурцы и помидоры лучше всего себя чувствуют при обильном поливе примерно три раза в неделю, учитывая дождь.

Если огурцы и помидоры рассадные, поливайте их два раза в день, пока они не приживутся.

Но не поливайте, не задумываясь, когда почва прилипает к вашей руке и вы можете скатать из нее комок, значит, она достаточно влажная.

Если земля едва держится на ладони или поверхность выглядит твердой, запекшейся или потрескавшейся, вероятно, она сухая и пора полить.

Лучше всего поливать огурцы и помидоры рано утром, пока на листьях еще есть роса, чтобы к вечеру листва высохла.

Однако если нет возможности поливать огурцы и помидоры утром, то полив вечером тоже подойдет.

Просто избегайте середины дня, чтобы избежать потери воды из-за испарения.

Мульчирование, пожалуй, является методом экономии воды №1.

Органическая мульча уменьшает потери влаги при испарении с поверхности почвы, а поскольку почва остается прохладной, они также уменьшают потери воды на транспирацию. Положите толстый слой мульчи поверх почвы.

Как часто поливать огурцы и помидоры в открытом грунте?

Огурцы нужно поливать часто. Минимум 3 в неделю. Обильно поливайте во время формирования плодов и на протяжении всего периода роста; отдайте высший приоритет поливу.

Помидоры поливайте в течение 3–4 недель после пересадки, когда образуются цветы и плоды. Поливайте помидоры примерно 6 раз в неделю. Частый полив может увеличить урожайность, но отрицательно повлиять на вкус.

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