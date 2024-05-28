Дуже неприємно, коли у ноутбука розрядився акумулятор, а ви забули зарядний пристрій або раптово зникла електрика.

Виконайте вказівки щодо альтернативних способів заряджання ноутбука без зарядного пристрою або під час відсутності електрики.

Як зарядити ноутбук, якщо немає електрики?

Зарядіть ноутбук за допомогою Power Bank. Подібно до того, як ви заряджаєте свій смартфон через блок живлення, коли немає іншого способу його підзарядити, ви також можете використовувати блок живлення для заряджання вашого ноутбука.

Зарядіть ноутбук від автомобільного акумулятора. Якщо ви не можете використовувати блок живлення, акумулятор вашого автомобіля може заряджати ноутбук без зарядного пристрою, але вам знадобиться інвертор для перетворення постійного струму вашого автомобіля в змінний струм .

Купуйте зарядний пристрій USB-C для ноутбука . Якщо у вас немає блока живлення або ви не можете зарядити ноутбук від автомобільного акумулятора, ще одне гарне рішення - адаптер живлення USB-C з кількома портами, який іноді називають зарядним пристроєм USB PD.

Купуйте універсальний адаптер живлення для ноутбука. Хоча приємно знати, що є ще один спосіб зарядити акумулятор вашого ноутбука без використання офіційного зарядного пристрою, ви, ймовірно, отримаєте розряджену або несправну батарею, якщо ви встановите надто високу напругу під час використання універсального адаптера живлення.

Майте запасну батарею для ноутбука у разі надзвичайних ситуацій. Ноутбук із розрядженою батареєю може знизити вашу продуктивність. Плануйте заздалегідь, купивши запасний акумулятор, але оберіть його для конкретної марки та моделі ноутбука.

Читайте також:

Як продовжити час роботи ноутбука, якщо немає світла: корисні лайфхаки

Ноутбук раптово вимкнувся і більше не включається: 3 кроки для вирішення проблеми

Що робити, якщо ноутбук завис: головні причини та як діяти