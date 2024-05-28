Очень неприятно, когда у вашего ноутбука разрядился аккумулятор, а вы забыли зарядное устройство или внезапно исчезло электричество.

Следуйте инструкциям по альтернативным способам зарядки ноутбука без зарядного устройства или во время отсутствия электричества.

Как зарядить ноутбук, если нет электричества?

Зарядите ноутбук с помощью Power Bank. Подобно тому, как вы заряжаете свой смартфон через блок питания, когда нет другого способа его подзарядить, вы также можете использовать блок питания для зарядки вашего ноутбука.

Зарядите ноутбук от автомобильного аккумулятора. Если вы не можете использовать блок питания, аккумулятор вашего автомобиля может заряжать ваш ноутбук без зарядного устройства, но вам понадобится инвертор для преобразования постоянного тока вашего автомобиля в переменный ток .

Купите зарядное устройство USB-C для ноутбука. Если у вас нет блока питания или вы не можете зарядить ноутбук от автомобильного аккумулятора, еще одно хорошее решение — адаптер питания USB-C с несколькими портами, иногда называемый зарядным устройством USB PD.

Купите универсальный адаптер питания для ноутбука. Хотя приятно знать, что есть еще один способ зарядить аккумулятор вашего ноутбука без использования официального зарядного устройства, вы, вероятно, получите разряженную или неисправную батарею, если вы установите слишком высокое напряжение при использовании универсального адаптера питания.

Имейте запасную батарею для ноутбука на случай чрезвычайных ситуаций. Ноутбук с разряженной батареей может снизить вашу производительность. Планируйте заранее, купив запасной аккумулятор, но выберите его для конкретной марки и модели ноутбука.

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