Крім того, водія в разі порушення не тільки штрафують, а й позбавляють права на керування автотранспортними засобами на три роки.

Пасажири транспортного засобу, які сидять на місцях, що обладнані ременями безпеки, повинні пристібатися під час руху транспорту. Це обов’язкове правило також для водіїв. Стало відомо, який штраф за непристебнутий ремінь в Україні. Ці правила, а також заборона бути непристебнутим під час руху, вказані у Правилах дорожнього руху.

Відповідно до законодавства України, за непристебнутий пасок безпеки передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Це стосується як водіїв, так і пасажирів, які ігнорують обов'язок пристебнутися під час руху.

Крім того, якщо під час розгляду ДТП встановлено, що пасажири не використовували ремені безпеки, водію може бути застосовано суворіші заходи покарання за статтею 286 Кримінального кодексу України.

У випадку, коли пасажир не пристебнув ремінь безпеки під час руху транспортного засобу і зазнав середньої важкості травм в результаті ДТП, водію можуть загрожувати такі санкції:

штраф в розмірі від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виправні роботи на строк до двох років;

арешт на строк до шести місяців;

обмеження волі на термін до трьох років.

Крім того, водія в разі порушення не тільки штрафують, а й позбавляють права на керування автотранспортними засобами на три роки.

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