Кроме того, водителя в случае нарушения не только штрафуют, но и лишают права управления автотранспортными средствами на три года.

Пассажиры транспортного средства, сидящие на местах, оборудованных ремнями безопасности, должны пристегиваться при движении транспорта. Это обязательное правило для водителей. Стало известно, каков штраф за непристегнутый ремень в Украине. Эти правила, а также запрет быть непристегнуты во время движения, указаны в Правилах дорожного движения.

Согласно законодательству Украины, за непристегнутый пояс безопасности предусмотрен штраф в размере 510 гривен. Это касается как водителей, так и пассажиров, игнорирующих обязанность пристегнуться во время движения.

Кроме того, если при рассмотрении ДТП установлено, что пассажиры не использовали ремни безопасности, водителю могут быть применены более строгие меры наказания по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

В случае, если пассажир не пристегнул ремень безопасности во время движения транспортного средства и получил среднюю тяжесть травм в результате ДТП, водителю могут угрожать следующие санкции:

штраф в размере от 3000 до 5000 тысяч рублей;

исправительные работы сроком до двух лет;

арест сроком до шести месяцев;

ограничение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, водителя в случае нарушения не только штрафуют, но и лишают права управления автотранспортными средствами на три года.

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