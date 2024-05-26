Використовуйте літні посадки, щоб заповнити прогалини на городі, названі деякі овочі, дозрівання яких не займає багато часу.

Щоб отримати максимальну користь від свого городу, дізнайтеся, які овочі варто садити влітку.

Наприкінці літа, коли ваші весняні овочі закінчуються, ці нові рослини все ще будуть сильними.

Що посадити на початку літа?

Кущова квасоля ідеально підходить для посадки на початку та середині літа.

Багато сортів дозрівають за 50–60 днів і даватимуть вам ніжні нові боби, доки восени їх не вб'є мороз.

Огіркам і кабачкам не потрібно багато часу, щоб дати плоди, якщо їх посадити в теплий ґрунт на початку-середині літа. Посадка наприкінці літа також допоможе вам уникнути найлютіших шкідників, таких як кабачкові клопи та метелики.

Зелень, яка може витримувати спеку, наприклад мангольд або капуста, може рости замість термочутливого салату та шпинату.

Редиска додасть гостроти будь-якій страві. Багато червоних редисів готові до вживання всього за 25 днів.

Коренеплоди , у тому числі буряк, морква, ріпу можна сіяти прямо в літню спеку, і вони будуть готові до осіннього врожаю. Дозрівання в прохолодні осінні дні покращує їхній смак.

Такі трави, як базилік, кріп і кінза, не вимагають багато часу, щоб виростити достатньо листя, щоб їх можна було збирати для прикраси літніх страв.

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