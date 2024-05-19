Украинцам назвали удачные дни для посадки растений согласно Лунному календарю с 20 по 26 мая.
Следите за фазами Луны при посадке и уходе за растениями в 2024 году: вы вырастите прекрасную рассаду, цветы и соберете обильный урожай.
Итак, что можно садить и сеять в огороде с 20 по 26 мая:
20 мая, понедельник.
Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а также зерновые и цветы.
21 мая, вторник, Растущая луна.
Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а также зерновые и цветы.
22 мая, среда, Растущая луна.
Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а также зерновые и цветы.
23 мая, четверг, время отдыхать и медитировать.
Собирайте лекарственные травы и растения.
24 мая, пятница, убывающая луна.
Посеять/посадить: подземные растения, особенно корневые растения. Посадить деревья, кустарники и многолетние растения.
25 мая, суббота, Убывающая луна.
Посеять/посадить: подземные растения, особенно корневые растения. Посадить деревья, кустарники и многолетние растения.
26 мая, воскресенье, Убывающая луна.
Посеять/посадить: подземные растения, особенно корневые растения. Посадить деревья, кустарники и многолетние растения.
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