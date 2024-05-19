Лунный календарь на 2024 год, узнайте об удачных днях посадки с 20 по 26 мая в зависимости от фазы Луны.

Украинцам назвали удачные дни для посадки растений согласно Лунному календарю с 20 по 26 мая.

Следите за фазами Луны при посадке и уходе за растениями в 2024 году: вы вырастите прекрасную рассаду, цветы и соберете обильный урожай.

Итак, что можно садить и сеять в огороде с 20 по 26 мая:

20 мая, понедельник.

Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а также зерновые и цветы.

21 мая, вторник, Растущая луна.

Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а также зерновые и цветы.

22 мая, среда, Растущая луна.

Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а также зерновые и цветы.

23 мая, четверг, время отдыхать и медитировать.

Собирайте лекарственные травы и растения.

24 мая, пятница, убывающая луна.

Посеять/посадить: подземные растения, особенно корневые растения. Посадить деревья, кустарники и многолетние растения.

25 мая, суббота, Убывающая луна.

Посеять/посадить: подземные растения, особенно корневые растения. Посадить деревья, кустарники и многолетние растения.

26 мая, воскресенье, Убывающая луна.

Посеять/посадить: подземные растения, особенно корневые растения. Посадить деревья, кустарники и многолетние растения.

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