Используйте летние посадки, чтобы заполнить пробелы в огороде, названы некоторые овощи, созревание которых не занимает много времени.

Чтобы получить максимальную пользу от своего огорода, узнайте, какие овощи стоит сажать летом.

В конце лета, когда ваши весенние овощи заканчиваются, эти новые растения все еще будут сильными.

Что посадить в начале лета?

Кустовая фасоль идеально подходит для посадки в начале и середине лета.

Многие сорта созревают за 50–60 дней и будут давать вам нежные новые бобы, пока осенью их не убьет мороз.

Огурцам и кабачкам не требуется много времени, чтобы дать плоды, если их посадить в теплую почву в начале-середине лета. Посадка в конце лета также поможет вам избежать злейших вредителей, таких как кабачковые клопы и мотыльки.

Зелень, которая может выдерживать жару, например мангольд или капуста, может расти вместо термочувствительного салата и шпината.

Редис придаст остроты любому блюду. Многие красные редиски готовы к употреблению всего за 25 дней.

Корнеплоды, в том числе свеклу, морковь , репу можно сеять прямо в летнюю жару, и они будут готовы к осеннему урожаю. Созревание в прохладные осенние дни улучшает их вкус.

Такие травы, как базилик , укроп и кинза, не требуют много времени, чтобы вырастить достаточно листьев, чтобы их можно было собирать для украшения летних блюд.

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