Серед пенсіонерів близько 2,7 млн тих, хто продовжує працювати, вони в середньому отримують виплату пенсій більшу.

Пенсіонери віком від 65 років, які не мають страхового стажу, замість пенсії можуть розраховувати на виплату від держави 2361 гривні. Тим часом неприємно здивує пенсія, яку можна отримати із зарплатою вдвічі вищою за середню.

В Україні, при зарплаті, що вдвічі перевищує середній показник (більше 33 тис. грн, за даними Пенсійного фонду), можна розраховувати на пенсію у розмірі 9491,5 грн. Це стає можливим за наявності 35 років стажу. За даними ПФУ, середній дохід, з якого сплачується єдиний соціальний внесок, складає 16 836 грн.

Враховуючи, що середня зарплата за останні три роки становила 13 559,41 грн, розмір пенсії для осіб з 35-річним стажем дорівнює 9491,5 грн. Із загальної кількості пенсіонерів (10,1 млн осіб) приблизно 2,7 млн продовжують працювати, отримуючи в середньому по 6 тис. грн.

У найбільшій кількості (2,6 млн) українців пенсія становить менше 3 тис. грн. Ще 1,7 млн осіб отримують від 3 тис. до 4 тис. грн, а 1,8 млн – від 4 тис. до 5 тис. грн. Отже, більшість пенсіонерів у країні отримують виплати до 5 тис. грн. Високі пенсії (від 10 тис. грн) отримують 1,2 млн пенсіонерів.

Варто зауважити, що ефективна пенсійна система може забезпечити можливість працюючим отримувати близько 60% свого звичного доходу на заслуженому відпочинку. Міжнародна організація праці рекомендує, щоб мінімальний гарантований дохід на пенсії становив 40% від звичного заробітку.

Джерело: OBOZ.UA.

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