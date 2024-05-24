Пенсионеры от 65 лет, не имеющие страхового стажа, вместо пенсии могут рассчитывать на выплату от государства 2361 гривны. Тем временем неприятно удивит пенсия, которую можно получить с зарплатой вдвое выше средней.

В Украине, при зарплате вдвое превышающей средний показатель (более 33 тыс. грн, по данным Пенсионного фонда), можно рассчитывать на пенсию в размере 9491,5 грн. Это становится возможным при наличии 35 лет стажа. По данным ПФУ, средний доход, по которому уплачивается единый социальный взнос, составляет 16 836 грн.

Учитывая, что средняя зарплата за последние три года составила 13559,41 грн, размер пенсии для лиц с 35-летним стажем равен 9491,5 грн. Из общего количества пенсионеров (10,1 млн. человек) примерно 2,7 млн. продолжают работать, получая в среднем по 6 тыс. грн.

В самом большом количестве (2,6 млн) украинцев пенсия составляет менее 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн ​​человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн, а 1,8 млн – от 4 тыс. до 5 тыс. грн. Итак, большинство пенсионеров в стране получают выплаты до 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн) получают 1,2 млн. пенсионеров.

Следует заметить, что эффективная пенсионная система может обеспечить возможность работающим получать около 60% своего привычного дохода на заслуженном отдыхе. Международная организация труда рекомендует, чтобы минимальный гарантированный доход на пенсии составлял 40% привычного заработка.

Источник: OBOZ.UA.

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