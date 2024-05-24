Важливо своєчасно та правильно передавати показники лічильників для уникнення переплат за комунальні послуги.

Для уникнення переплат за комунальні послуги важливо вчасно та правильно передавати показники лічильників. Особливу увагу слід приділяти термінам подачі показників для лічильників води, газу та електроенергії.

Показники лічильників необхідно передавати не пізніше 4 числа кожного місяця, щоб уникнути неправильних нарахувань.

Показники лічильника електроенергії можна подати кількома способами:

Через особистий кабінет на сайті вашого обслуговуючого підприємства (ОСР). Зателефонувавши до контакт-центру ОСР. Через чат-бот у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger). Іншими методами, які пропонує ваше ОСР.

Існує кілька способів подати показники лічильника води:

Використовуйте особистий кабінет на сайті вашого водоканалу; Скористайтеся Viber-ботом або Telegram-ботом; Зателефонуйте до контакт-центру за номером (044) 202-0202; Відвідайте Центри комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40 або Центри обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ); Занотуйте показники в графу платіжного сповіщення під час оплати в банківській установі.

Для передачі показників газового лічильника можна скористатися наступними способами:

Передати показники безпосередньо оператору газорозподільної мережі (облгаз). Ввести показники на сайті оператора або через чат-бот. Зателефонувати до контакт-центру облгазу.

Джерело: 24 Канал.

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