Во избежание переплат за коммунальные услуги важно своевременно и правильно передавать показатели счетчиков. Особое внимание следует уделять срокам подачи показателей для счетчиков воды, газа и электроэнергии.

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Показатели счетчиков необходимо передавать не позднее 4 числа каждого месяца во избежание неправильных начислений.

Показатели счетчика электроэнергии можно представить несколькими способами:

  1. Через личный кабинет на сайте вашего обслуживающего предприятия (ОСР).
  2. Позвонив в контакт-центр ОСР.
  3. Через чат-бот в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger).
  4. Другими способами, которые предлагает ваше ОСР.

Существует несколько способов представить показатели счетчика воды:

  1. Используйте личный кабинет на сайте вашего водоканала;
  2. Воспользуйтесь Viber-ботом или Telegram-ботом;
  3. Позвоните в контакт-центр по номеру (044) 202-0202;
  4. Посетите Центры коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40 или Центры обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
  5. Запишите показатели в графу платежного оповещения при оплате в банковском учреждении.

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Для передачи показателей газового счетчика можно воспользоваться следующими способами:

  1. Передать показатели непосредственно оператору газораспределительной сети (облгаз).
  2. Ввести показатели на сайте оператора или через чат-бот.
  3. Позвонить в контакт-центр облгаза.

Источник: 24 Канал.

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