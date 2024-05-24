Во избежание переплат за коммунальные услуги важно своевременно и правильно передавать показатели счетчиков. Особое внимание следует уделять срокам подачи показателей для счетчиков воды, газа и электроэнергии.
Показатели счетчиков необходимо передавать не позднее 4 числа каждого месяца во избежание неправильных начислений.
Показатели счетчика электроэнергии можно представить несколькими способами:
- Через личный кабинет на сайте вашего обслуживающего предприятия (ОСР).
- Позвонив в контакт-центр ОСР.
- Через чат-бот в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger).
- Другими способами, которые предлагает ваше ОСР.
Существует несколько способов представить показатели счетчика воды:
- Используйте личный кабинет на сайте вашего водоканала;
- Воспользуйтесь Viber-ботом или Telegram-ботом;
- Позвоните в контакт-центр по номеру (044) 202-0202;
- Посетите Центры коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40 или Центры обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
- Запишите показатели в графу платежного оповещения при оплате в банковском учреждении.
Для передачи показателей газового счетчика можно воспользоваться следующими способами:
- Передать показатели непосредственно оператору газораспределительной сети (облгаз).
- Ввести показатели на сайте оператора или через чат-бот.
- Позвонить в контакт-центр облгаза.
Источник: 24 Канал.
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