Українці можуть виходити на пенсію у віці 60, 63 або 65 років, залежно від набутого трудового стажу. Станом на цей рік, для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 31 рік трудового стажу. У майбутньому цей показник поступово зростатиме.
У ПФУ повідомили, що потрібно знати 60-річним, аби вийти на пенсію цьогоріч.
Протягом наступних років мінімальні вимоги до стажу для виходу на пенсію в Україні зростатимуть:
- У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати щонайменше 32 роки стажу.
- У 2026 році – 33 роки стажу.
- У 2027 році – 34 роки стажу.
- У 2028 році – 35 років стажу.
Для виходу на пенсію у 63 роки в цьому році потрібно мати мінімум 21 рік стажу. До 2028 року ці вимоги також збільшуватимуться:
- У 2025 році потрібно буде мати від 22 до 33 років стажу.
- У 2026 році – від 23 до 33 років.
- У 2027 році – від 24 до 34 років.
- У 2028 році – від 25 до 35 років.
Для виходу на пенсію у 65 років залишається вимога мати щонайменше 15 років стажу, і ця вимога поки що не змінюватиметься.
Нагадаємо, що з початку року в Україні уже пройшли індексація та перерахунок виплат пенсіонерів. Пенсії деяких громадян сильно зросли, однак, є і ті, хто зовсім не відчув збільшення. З початку 2024 року кількість пенсіонерів, що мають виплати до 3 тисяч гривень зменшилась.
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