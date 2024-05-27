У більшості випадків ви не будете повідомлені, якщо ваш обліковий запис WhatsApp буде зламаний, тому потрібно уважно стежити за повідомленнями.

WhatsApp має різні заходи безпеки для запобігання доступу хакерів, наприклад, пропонує функції зашифрованого обміну повідомленнями та виправлення помилок безпеки за допомогою оновлень.

Ось кілька моментів, які можуть допомогти вам визначити, чи був зламаний ваш обліковий запис WhatsApp.

Нерозпізнані повідомлення. Ви можете побачити багато нерозпізнаних повідомлень у своєму обліковому записі WhatsApp.

Це можуть бути повідомлення, які ви надіслали на невідомий номер або повідомлення, отримані від незнайомої людини.

Подивіться, на яких пристроях ви увійшли, WhatsApp припускає кілька входів. Ви можете використовувати один і той же обліковий запис WhatsApp на різних пристроях.

Активність облікового запису. Ще один спосіб перевірити, чи не зламано ваш обліковий запис WhatsApp - це активність облікового запису.

Якщо ваш обліковий запис WhatsApp зламано. Перше, що вам потрібно зробити, це підтвердити, чи дійсно вас зламали, і негайно звернутися до служби підтримки WhatsApp прямо з програми.

Потім вам слід заблокувати свій обліковий запис WhatsApp, щоб запобігти подальшій шкоді, а потім вийти з системи з усіх пристроїв.

Також ви можете увімкнути двофакторну автентифікацію WhatsApp, перевірити дозволи програм та видалити підозрілі програми, щоб уникнути повторного злому.

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